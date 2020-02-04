В России появится экологическая партия «Зеленая альтернатива»

Вскоре она может предложить своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году.

В российский Минюст поданы документы на регистрацию новой экологической партии «Зеленая альтернатива». Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель оргкомитета партии Руслан Хвостов.

Учредительный съезд «Зеленой альтернативы» должен состояться 10 марта. В фейсбуке партии указано, что это «сообщество людей, знаний и технологий», которое занимается «решением актуальных экопроблем России». Хвостов утверждает, что его партия никак не связана с одноименным движением Олега Митволя, созданным в 2009 году. Источники издания, близкие к администрации президента, рассказали, что партия согласовала свой проект в Кремле.

По словам Хвостова, новая партия планирует выдвинуть своих кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. Кроме того, в этом году на довыборах по Ярославскому одномандатному округу № 194 «Зеленая альтернатива» намерена выдвинуть кандидатуру художника Васи Ложкина.

Сам он в беседе с газетой подтвердил эту информацию: «Был разговор такой. Они за все хорошее против всего плохого. Ну почему бы и нет».

«Зеленая альтернатива» стала уже шестым политическим проектом, анонсированный за последние месяцы. Ранее о намерении создать собственные партии заявляли бывший депутат ЛДПР Роман Худяков («Достойная жизнь»), основатель Faberlic Алексей Нечаев, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, активист «Открытой России», депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников. Также 1 февраля прошел учредительный съезд партии «За правду» Захара Прилепина.

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