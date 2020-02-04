Двухнедельный карантин: вывезенных из Китая россиян изолируют под Тюменью

В санатории обустроено порядка 200 коек.

Россиян, которых вывезут из Китая из-за коронавируса, поселят в Тюмени. Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в пригородном санатории «Градостроитель», сообщает 72.Ru.

«Утром прилетят два борта, — рассказали в аэропорту Рощино. — Аэропорт будет работать штатно. Пассажиров вывезут с помощью спецавтобуса, все будет изолировано».

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет. Их разместят в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили. Людей вывозят из эпицентра эпидемии — провинции Хубэй. Домой готовы отправиться 132 человека, из которых 82 находятся непосредственно в городе Ухань.

«Градостроитель» находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено порядка 200 коек.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все прилетевшие из Китая граждане РФ на данный момент здоровы. Россиян и граждан ЕАЭС из Ухани эвакуируют самолеты Минобороны. По данным российского посольства, в Ухани находился 341 россиянин, примерно половина из них вышла на связь с дипмиссией.

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля, заболели 20697 человек, в основном в Китае. Погибли 427 заболевших, 636 были вылечены.

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