Пострадавшая от ножевых ранений грабителя таксистка вышла на работу с шокером

По ее словам, это «хоть какая-то защита».

Волгоградка Елена Глебова прошла продолжительное лечение и вышла на работу спустя месяц после нападения на нее. Женщина работает водителем такси, и теперь она вновь села за руль служебного автомобиля.У Глебовой трое детей, которых она обязана кормить и воспитывать.

Ночью 3 января на нее напал пассажир с ножом, чтобы отнять выручку. Изворачиваясь от ударов, Елена открыла дверь автомобиля и стала звать на помощь. Неподалеку находилась компания мужчин, которые помогли ей.

В больнице пришлось зашивать глубокие порезы, больше всего досталось уху. Но денег на пластику нет, да и времени тоже, рассказала журналистам издания «Блокнот Волжского» таксистка. Глебова не стала скрывать, что снова садиться за баранку страшно, но надо, потому она берет с собой шокер – «хоть какая-то защита».

Также пострадавшая рассказала, что подозреваемый в преступлении волгоградец был уже трижды судим, сейчас задержан и ждет суда.

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