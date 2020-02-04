«Я не желал ему смерти». Спасавший детей от изнасилования россиянин заявил, что не хотел убивать педофила

«Я не желал ему смерти». Спасавший детей от изнасилования россиянин заявил, что не хотел убивать педофила

04.02.2020, 19:27, Новости дня

Мужчина помог мальчику спасти друга от заманившего к себе в квартиру извращенца.

Жителя Уфы Владимира Санкина арестовали за смерть человека – предполагаемого педофила. Решение об аресте вынес накануне суд. Сам Владимир не ожидал, что избитый им житель умрет. Он убил человека, но сделал это защищая детей от педофила.

Обвиняемый заявил, что не хотел такой трагической концовки. Судя по всему, он не рассчитал силы от ненависти. 30 января к Санкину на улице подбежал мальчик и попросил защитить друга, которого некий житель заманил к себе в квартиру. Мужчина бросился на помощь.

Дальше события развивались стремительно. Как только дети выскочили из квартиры, между хозяином квартиры и Санкиным произошла драка. Спасая детей, он не рассчитал силы, и пришлось вызвать скорую, но домогавшийся детей житель скончался на руках у врачей.

Против Санкина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На время расследования обвиняемого отправили под домашний арест. В случае, если вина будет доказана, то Санкину грозит срок до 15 лет лишения свободы. В то же время друзья и родственники готовят петицию в защиту Санкина. К слову сказать,

Ранее в Госдуме предлагали вернуть смертную казнь для педофилов. В России принудительные меры по отношению к ним стали применяться с 2017 года. Но если в 2017 году принудительной кастрации был подвергнут по суду только один человек, то в 2018 — уже восемь.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика