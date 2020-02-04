«Я не желал ему смерти». Спасавший детей от изнасилования россиянин заявил, что не хотел убивать педофила

Мужчина помог мальчику спасти друга от заманившего к себе в квартиру извращенца.

Жителя Уфы Владимира Санкина арестовали за смерть человека – предполагаемого педофила. Решение об аресте вынес накануне суд. Сам Владимир не ожидал, что избитый им житель умрет. Он убил человека, но сделал это защищая детей от педофила.

Обвиняемый заявил, что не хотел такой трагической концовки. Судя по всему, он не рассчитал силы от ненависти. 30 января к Санкину на улице подбежал мальчик и попросил защитить друга, которого некий житель заманил к себе в квартиру. Мужчина бросился на помощь.

Дальше события развивались стремительно. Как только дети выскочили из квартиры, между хозяином квартиры и Санкиным произошла драка. Спасая детей, он не рассчитал силы, и пришлось вызвать скорую, но домогавшийся детей житель скончался на руках у врачей.

Против Санкина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На время расследования обвиняемого отправили под домашний арест. В случае, если вина будет доказана, то Санкину грозит срок до 15 лет лишения свободы. В то же время друзья и родственники готовят петицию в защиту Санкина. К слову сказать,

Ранее в Госдуме предлагали вернуть смертную казнь для педофилов. В России принудительные меры по отношению к ним стали применяться с 2017 года. Но если в 2017 году принудительной кастрации был подвергнут по суду только один человек, то в 2018 — уже восемь.

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