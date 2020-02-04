Пропал уволенный Путиным глава Чувашии

Михаил Игнатьев не выходит на связь и не отвечает на звонки.

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, которого глава государства Владимир Путин освободил от занимаемой должности как утратившего доверие, не выходит на связь. Где он находится, почему не отвечает на звонки и чем занимается – на эти и другие вопросы не смог ответить бывший пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров.

Впрочем, не ответил на вопросы о местонахождении бывшего шефа и преемник Игнатьева Олег Николаев. По его словам, у него «слишком много забот, чтобы интересоваться судьбой отдельного гражданина». Николаев не стал скрывать, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве речи быть не может, так как в указе президента все сказано, и формулировка документа «не предполагает» подобного.

Путин уволил Игнатьева 29 января. Такое радикальное решение отчасти связано с двумя скандалами, в которые бывший глава региона попал из-за неподобающего руководителю поведения. Так, он заявлял о необходимости «мочить» журналистов, критикующих власть, но потом извинился. Вскоре после этого Игнатьев вызвал негодование, когда заставил прыгать за ключами от автомобиля офицера МЧС.

В то же время, у правоохранительных органов не было претензий к Михаилу Игнатьеву. Об этом сообщил Путин 4 февраля, но тут же подчеркнул, что у бывшего руководителя региона не было важного – уважения к людям.

«Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что любой чиновник, независимо от уровня, не должен трудиться с подобным отношением к россиянам.

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