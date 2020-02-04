Откажитесь от мяса: ученые сделали важное открытие

Откажитесь от мяса: ученые сделали важное открытие

04.02.2020, 19:26, Разное

Американские ученые установили, что употребление красного мяса, колбасы и птицы может оказать негативное влияние на здоровье. Люди, которые часто едят этот продукты, имеют больше шансов заполучить сердечно-сосудистые заболевания, передает «Царьград».

К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие около 30 тысяч жителей США. Ученые выяснили, что у человека, который употребляет две порции мяса в неделю, риск возникновения болезни увеличивается на 3–7%, сообщает ToDayNews Ufa.



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