Лавров вспомнил, что Эрдоган не отверг приглашение в Крым. Но он его и не принимал, а Крым признает украинским

РИА «Новости» в заметке под заголовком «Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, сказал Лавров» рассказывает:

«Президент Турции Тайип Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар».

Владимир Путин действительно приглашал Эрдогана в Крым — на открытие Соборной мечети в Симферополе. Об этом сообщал ТАСС 18 марта прошлого года, цитируя Путина:

«Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать».

Официального ответа на приглашение Эрдоган не давал. Открытие мечети до сих пор не состоялось, оно ожидается в апреле; следовательно, приглашение все еще действует. Однако 3 февраля во время визита в Киев Эрдоган недвусмысленно заявил, что не признает присоединение Крыма к России. Турецкая телекомпания TRT сообщает:

«Президент Турции в понедельник осудил российскую аннексию Крыма и пообещал поддержать территориальную целостность Украины. Реджеп Тайип Эрдоган также сказал во время визита в Украину, что Турция поможет построить жилье для 500 семей крымских татар, которые переселились в другие части Украины после аннексии Крыма. Выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эрдоган подчеркнул, что „Турция не признает незаконную аннексию Крыма”. „Турция поддерживает территориальную целостность Украины”, — сказал он».

После такого жесткого заявления слова Путина об «очень положительном отношении», к которым привлек внимание Лавров, смотрятся довольно странно.

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