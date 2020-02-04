Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» объявил о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова гендиректором компании, сообщает РБК.

«На посту генерального директора Максим Акимов продолжит масштабную трансформацию АО «Почта России» в первоклассную почтово-логистическую компанию», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее стало известно, что бывший гендиректор «Почты России» Николай Подгузов перейдет на пост заместителя гендиректора.

Подгузов возглавил предприятия в июле 2017 года, контракт с ним действует до 2024 года.

В январе 2019 года The Insider выяснил, что Подгузов приобрел апартаменты в Москве в так называемом «особняке Тюдоров», стоимость которых превышает 100 его годовых доходов. Интерьеры особняка проектировал племянник британской королевы, служба консьержей обеспечивает жителям «пятизвездочный сервис», а детей можно отдать в частный детский сад, «аккредитованный Кембриджем». Официальная декларация о доходах руководителя госпредприятия засекречена.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что Подгузов приобрел квартиру в ипотеку, продав перед этим две другие квартиры, бывшие в его собственности.

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