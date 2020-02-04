Google по ошибке отправлял личные видео пользователей совершенно другим людям

Google по ошибке отправлял личные видео пользователей совершенно другим людям

04.02.2020, 19:21, Разное

Компания Google признала существование ошибки, благодаря которой стала возможной рассылка приватных видео пользователей совершенно иным людям. Сотрудники интернет-гиганта рассказали о наличии сбоя в работе сервиса Photos.
Из-за ошибки было возможным смотреть чужие видео. Ввиду этого инцидента в Google извинились и предложили пользователям удалить предыдущие загрузки, а затем восстановить видео снова. В то же время компания отметила проведение новой системной рассылки для юзеров. Сбой был зафиксирован 21-25 ноября 2019-го. Причиной являлись неполадки в работе Takeout. Итогом стало получение частью пользователей Google Photos неполного архива либо доступа к чужим приватным видео. Фото не были затронуты проблемой.

Компания сообщает, что неисправность полностью устранена. Это сделали оперативно — в течение 5 дней с момента выявления проблемы. Количество потенциально пострадавших лиц не раскрывается. СМИ сообщают, что сбой затронул около 0,01% от общей численности пользователей сервиса. В количественном выражении речь идёт о порядка 100 000 человек.



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