«Он выглядит нормально»: Ольга Казаченко оценила состояние 84-летнего Джигарханяна

Подруга Степана Джигарханяна Ольга Казаченко побывала в гостях у его 84-летнего отца Армена Джигарханяна. Она отметила, что актер выглядит хорошо, учитывая его возраст.

Знакомство состоялось по инициативе сына народного артиста, поэтому Казаченко очень волновался, что встреча может не состоятся. В силу преклонного возраста Армен Борисович не так часто общается с посторонними, предпочитая узкий круг близких людей. Однако прославленный артист не только обрадовался встрече с избранницей сына, но и проявил присущее ему гостеприимство.

Ольга Казаченко поблагодарила знаменитость, пожав в знак уважения руку. Она поспешила обрадовать истинных поклонников знаменитого актера тем, что общение с ним принесло ей огромное удовлетворение. Вопреки досужим сплетням и наговорам, Армен Джигарханян выглядит в соответствии со своим почтенным возрастом и не жалуется на самочувствие.

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