США и Япония договорились о совместных инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты

США и Япония договорились о совместных инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты

04.02.2020, 19:14, Новости дня

Соединенные Штаты и Япония подписали сообщение о совместном стимулировании частных инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты, сообщило во вторник Министерство финансов США.

Как заявляют в Минфине, две страны, являющиеся первой и третьей по величине экономиками мира, «будут совместно работать над устранением регуляционных, рыночных и правовых барьеров для инвестиций из частного сектора и разрабатывать инновационные решения для углубления региональных рынков ссудного капитала для энергетических и инфраструктурных проектов».

Меморандум о сотрудничестве, который был подписан во вторник министерствами финансов США и Японии, также предусматривает привлечение инвестиционных организаций, развитие товарно-сырьевых рынков для сжиженного природного газа и наращивание двусторонних инвестиций.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы составить конкуренцию масштабной инфраструктурной инициативе Китая под названием «Один пояс – один путь» с помощью решений, сосредоточенных вокруг частного сектора.



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Последнее: Соединенные Штаты и Япония подписали сообщение о совместном стимулировании частных инвестиций в энергетические и инфраструктурные проекты, сообщило во вторник Министерство финансов США. Как заявляют в Минфине, две страны, являющиеся первой и третьей по величине экономиками мира, «будут совместно работать над устранением регуляционных, рыночных и правовых барьеров для инвестиций из частного сектора и разрабатывать инновационные решения […]

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