ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

04.02.2020, 19:12, Новости дня

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.

«Апелляционный орган ВТО частично пересмотрел решение панели арбитров по поводу иска Украины к РФ о мерах по импорту железнодорожного оборудования, по двум пунктам выразив согласие с Украиной и отклонив доводы России», – сказал собеседник РИА «Новости».

Иск в ВТО о вагонах Украина подала еще в 2015 году, в 2018 году РФ выиграла этот спор, но украинская сторона подала апелляцию.



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Последнее: Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник. «Апелляционный орган ВТО частично пересмотрел решение панели арбитров по поводу иска Украины к РФ о мерах по импорту железнодорожного оборудования, по двум пунктам выразив согласие с Украиной и отклонив доводы России», […]

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