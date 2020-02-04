По подозрению в резонансном убийстве жительницы Сергиева Посада задержана женщина

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой нашли с пробитой головой на местном кладбище, об этом информирует Главное следственное управление СК по региону.
«По предварительным данным следствия, 20 января 2020 года подозреваемая встретилась с потерпевшей на одной из улиц Сергиева Посада. После этого они отъехали на автомобиле подозреваемой в безлюдное место для разговора. После непродолжительной беседы между девушками возникла ссора, в ходе которой злоумышленница, вооружившись имеющейся у нее в автомобиле бейсбольной битой, нанесла ею своей оппонентке смертельный удар по голове», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что женщина перетащила тело на кладбище и скрылась.
На допросе подозреваемая дала признательные показания и рассказала об обстоятельствах преступления.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – заключили в СК.
В конце января на кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой, женщину разыскивали на протяжении пяти дней по всему Подмосковью.
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