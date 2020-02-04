7,2 млн грн и 77 тысяч зрителей. Результаты третьей недели проката фильма «Мої думки тихі»

За две недели и уик-энд фильм украинского режиссера Антонио Лукича «Мої думки тихі» собрал около 7,2 млн грн. Об этом изданию «ГОРДОН» 4 февраля сообщили в компании Arthouse Traffic.
За это время картину посмотрели порядка 77 тысяч зрителей на 59 экранах в 22 украинских городах. За первую неделю проката картина собрала 1,4 млн грн – на премьерные показы пришло 15 000 зрителей.
Магічна пір'їна? Пелюсток сакури? Або феноменальний глядацький сарафан? Як там не було, Мої думки тихі / My Thoughts…
Posted by Arthouse Traffic on Esmaspäev, 3. veebruar 2020
Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.
На Одесском международном кинофестивале комедия «Мої думки тихі» взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.
Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации «Открытие года».
Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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