Трамп ждет, когда же демократы обвинят Россию в своей неудаче в Айове

Президент США Дональд Трамп съязвил в отношении демократов по поводу задержки публикации результатов кокусов (собрание сторонников или членов политической партии) в штате Айова.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, с иронией спросив, когда же представители Демократической партии США начнут винить в своем поражении в штате Айова Россию, а не собственную некомпетентность?
When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa?
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020
По мнению Трампа, демократы, в отличие от республиканцев, "действительно облажались". Он напомнил общественности о победе в республиканских кокусах и поблагодарил за это избирателей Айову, где на внутрипартийных выборах ему удалось набрать более 97% голосов, в то время как за каждого из его ближайших соперников — Билла Уэлда и Джо Уолша — отдали свои голоса немногим больше 1% участников праймериз.
Демократы неоднократно заявляли о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. В частности, Национальный комитет Демократической партии США подал в апреле 2018 года многомиллионный иск в окружной суд Манхеттена, обвиняя в своем поражении военную разведку РФ, команду Трампа и правозащитную организацию WikiLeaks. Данный иск был отклонен, напоминает "Интерфакс".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Донбассе в результате обстрела боевиков погибла медик – штаб ООС / 1 февраля
- Полиция пришла домой к Юлии Галяминой после ее предложения выйти на митинг 19 января / 17 января
- Израильтянка Иссахар подала президенту РФ прошение о помиловании / 26 января
- Путин назвал неприемлемым приравнивании коммунизма к нацизму / 19 декабря
- Украина захотела получить в торговле с Евросоюзом права стран ЕС / 5 декабря
- Стало известно о планах Канады использовать снайперов для подавления протестов / 22 декабря
- Труба прокомментировал перезапуск ГБР и заявил, что создание бюро «войдет в учебники» / 3 декабря
- Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами / 25 декабря