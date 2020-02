Трамп ждет, когда же демократы обвинят Россию в своей неудаче в Айове

Президент США Дональд Трамп съязвил в отношении демократов по поводу задержки публикации результатов кокусов (собрание сторонников или членов политической партии) в штате Айова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, с иронией спросив, когда же представители Демократической партии США начнут винить в своем поражении в штате Айова Россию, а не собственную некомпетентность?

When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

По мнению Трампа, демократы, в отличие от республиканцев, "действительно облажались". Он напомнил общественности о победе в республиканских кокусах и поблагодарил за это избирателей Айову, где на внутрипартийных выборах ему удалось набрать более 97% голосов, в то время как за каждого из его ближайших соперников — Билла Уэлда и Джо Уолша — отдали свои голоса немногим больше 1% участников праймериз.

Демократы неоднократно заявляли о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. В частности, Национальный комитет Демократической партии США подал в апреле 2018 года многомиллионный иск в окружной суд Манхеттена, обвиняя в своем поражении военную разведку РФ, команду Трампа и правозащитную организацию WikiLeaks. Данный иск был отклонен, напоминает "Интерфакс".

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет