Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Турецкий актер Аднан Коч, известный своими ролями в сериалах "Великолепный век", "Восток-Запад", приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Он обвиняется в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Cumhuriyet.
Аднан Коч был задержан вместе с пятью другими обвиняемыми (в числе которых брат актера) в марте 2018 года в ходе антинаркотической операции в Аташехире. Они оказали вооруженное сопротивление, пытались уничтожить улики, а также захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов. Во время ареста злоумышленники ранили шестерых полицейских.
Турецкий актер и его брат приговорены к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Остальные получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев.
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