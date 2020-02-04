Робот-бармен разливает коктейли в японском пабе

В пабе японской сети ресторанов Yoronotaki в Токио началось тестирование робота-бармена, изготовленного компанией QBIT Robotics, сообщает Reuters. За 40 секунд этот робот способен налить пиво, а за минуту — смешать коктейль. Для мониторинга клиентов машина использует четыре камеры, которые анализируют выражения лиц с помощью искусственного интеллекта.

Аппарат оснащен четырьмя камерами и системой искусственного интеллекта для анализа выражений лиц клиентов. Так робот считывает эмоции людей и пытается распознать их пожелания. Клиенты видят улыбающееся "лицо" на планшетном компьютере и могут поговорить с роботом о погоде и других темах во время приготовления напитков.

Испытание робота-бармена в пабе с персоналом около 30 человек продлится два месяца, после чего руководством будет принято решение о целесообразности его дальнейшего использования. Робот-бармен стоит девять миллионов иен или около $83.000. Столько же составила бы зарплата бармена-человека за три года.

Найти работника, особенно в сфере услуг, в стареющей Японии становится всё сложнее. Власти Японии упрощают выдачу рабочих виз, чтобы завлечь как можно больше трудовых мигрантов.

Но многие компании все равно сталкиваются с нехваткой персонала. Положение будет только усугубляться, поскольку в стране растет число пожилых людей, говорит региональный менеджер паба "Ёронотаки" Ёсио Момия. "Чтобы решить проблему, мы и установили робота. Надеемся создать систему, при которой люди и роботы смогут работать вместе", — говорит Момия.

Ожидается, что волна автоматизации изменит и экономику США в 2020-х гг. Этот тренд повлияет на рынок рабочей силы и приведет к массовым увольнениям, сообщает MarketWatch. К 2030 г. автоматизация может ликвидировать от 20% до 25% текущих рабочих мест: работы лишатся примерно 40 млн человек, а сильнее всего это ударит по американцам.

К примеру, ранее порт Лос-Анджелеса объявил о полной автоматизации. В терминале TraPac промышленная революция 4.0 уже произошла: роботы-грузчики поднимают контейнеры по 5 тонн весом, автоматизированные краны-штабелеры ставят их друг на друга, а потом переставляют на подъезжающие тягачи – и все это без участия человека. Автоматизировав ту работу, которую раньше выполняли крановщики и водители погрузчиков, порты могут сократить время простоя судов и увеличить производительность портов на 30%.

Технологии автоматизации распространяются и через гостиничную индустрию, заставляя некоторые казино также обновлять рабочую силу. Так, внедрение автоматики в казино Южной Невады может привести к вытеснению тысяч рабочих в течение следующих пяти лет. Гостинично-развлекательный комплекс в Лас-Вегасе MGM в августе прошлого года установил автоматизированные системы напитков. Автоматизация, согласно MGM, устраняет лишний труд, позволяя работникам более внимательно обслуживать гостей и сокращать время ожидания.

Если внедрение автоматизации будет проходить медленными темпами, то это позволит сотрудникам, потерявшим работу, вовремя переквалифицироваться. Но эксперты считают, что быстрая автоматизация и новая волна инвестиций в роботов могут разрушить игровую и гостиничную индустрию Лас-Вегаса и привести к значительной потере рабочих мест в течение 2020-х гг.

Источник: Вести

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