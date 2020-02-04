Коронавирус 2019-nCoV. В России в карантин попал гражданин Украины

Из Китая в Россию из-за коронавируса 2019-nCoV эвакуировали 147 человек, среди которых есть гражданин Украины. Об этом 4 февраля сообщила журналистам вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова, информирует ТАСС.
По словам представительницы правительства, эвакуированных разместили на двухнедельный карантин в Тюменской области. Голикова подчеркнула, что для этих целей регион «наиболее подготовленный».
Помимо украинца, в Россию из Китая доставили также 10 граждан Беларуси, трех граждан Казахстана и одного гражданина Армении. Остальные – россияне.
Голикова заявила, что люди прилетели из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Она утверждает, что власти КНР не выпускают нездоровых граждан.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.
За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.
Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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