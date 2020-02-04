Ухань: военные медики готовятся к осмотру эвакуируемых россиян

Военные медики в китайском Ухане при вывозе граждан из Китая используют костюмы химзащиты. Первый Ил-76МД прибыл с аэродрома "Байкал" в Улан-Удэ. Второй самолет находится еще в пути. Всего Минобороны выделило для эвакуации россиян из эпицентра распространения инфекции коронавируса 2019-nCoV пять самолетов.

Российские военные медики-вирусологи будут проводить первичный осмотр с помощью бесконтактной термометрии, сообщает телеканал "Россия 24".

147 человек, включая десятерых граждан Белоруссии, одного гражданина Армении, одного гражданина Украины и трех граждан Казахстана, доставят в Тюменскую область. Здесь для них будет организован карантинный лагерь. В карантине россияне и эвакуированные иностранцы проведут 14 дней.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова отметила, что для карантинного лагеря закупили телевизоры и детские игрушки. Лагерь будет находиться под охраной.

В РФ было ранее выявлено два случая заболевания коронавирусом. Один в Забайкалье, второй – как раз в Тюменской области.

От пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае уже умерли 425 человек. Вирус распространяется быстро. Число заболевших превысило 20,4 тысячи человек.

Источник: Вести

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