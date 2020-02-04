«Голос Америки» не стал регистрироваться в России

«Голос Америки» не стал регистрироваться в России

04.02.2020, 19:05, Новости дня

Радиостанция «Голос Америки» не стала регистрироваться в качестве юридического лица в России, как того требуют российские законы, сообщили в пресс-службе Минюста.

«По состоянию на 4 февраля информация о регистрации юридического лица радиостанцией «Голос Америки» в Минюст РФ не поступала. В случае нарушения иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, информация о которых включена в соответствующий реестр, установленных законодательством Российской Федерации требований Минюстом РФ будет рассмотрена возможность применения в отношении данных лиц мер правового реагирования», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Представители радиостанции заявили, что «Голос Америки» продолжит предоставлять объективные новости и информацию в соответствии с самыми высокими стандартами журналистики».

В Минюсте добавили, что «Радио Свобода», обладающая статусом иноагента, представило документы об учреждении российского юридического лица.



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