Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме

Фигуристка Евгения Медведева подверглась критике из-за съемок в сериале «Цепляясь за лёд». Поклонникам не понравилось, что её героиня после занятий спортом все свободное время проводит в барах. По словам некоторых зрителей, некоторым фигуристам свойственна алкогольная зависимость.
Вначале 20-летняя призерша зимней Олимпиады — 2018 не могла понять, почему её все чаще спрашивают об алкоголе. Лишь затем она выяснила, что её сравнивают с главной героиней. «Меня все чаще начали спрашивать, правда ли фигуристы выпивают так много?» — пожаловалась экс-чемпионка мира. У Медведевой попросту нет времени для посещения баров, поэтому проблем со спиртным никогда не было. Более того, все свободное время фигуристка уделяет тренировкам и встречам с фанатами.
В целом, Медведева положительно оценила сериал, посвященный будням фигуристов, так как он популяризует данный вид спорта. Среди недостатков – разбавление сюжета не самыми логичными поворотами, чтобы нагнетать драму.
К слову, она является не первой фигуристкой, которую обвинили в злоупотреблении спиртным. Ранее подобные обвинения коснулись Елизаветы Туктамышевой и Елены Ильиных.
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Последнее: Фигуристка Евгения Медведева подверглась критике из-за съемок в сериале «Цепляясь за лёд». Поклонникам не понравилось, что её героиня после занятий спортом все свободное время проводит в барах. По словам некоторых зрителей, некоторым фигуристам свойственна алкогольная зависимость. Вначале 20-летняя призерша зимней Олимпиады — 2018 не могла понять, почему её все чаще спрашивают об алкоголе. Лишь затем […]
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