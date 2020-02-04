Пьер Ришар вошел в состав жюри международного форума в Крыму

Пьер Ришар вошел в состав жюри международного форума в Крыму

04.02.2020, 18:58, Новости дня

Французский актер и режиссер Пьер Ришар стал членом жюри XXII международного форума античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в Крыму в июне, рассказала директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

«У нас сейчас на «Боспорских агонах» новый председатель жюри, которому были переданы бразды правления от Александра Голобородько, народный артист Юрий Васильев. Он друг Ришара, они не однажды взаимные проекты делали. И второй человек – это пермяк Юрий Дорохов, который также дружит с Пьером Ришаром. В Париже они заключили соглашение о том, что он приедет к нам на «Боспорские агоны», чтобы представить творческий вечер со своими картинами, чтобы поговорить о своем сотрудничестве с кинематографистами и артистами российскими, ну и поучаствовать в жюри киноконкурса», – рассказала Умрихина ТАСС.

Она отметила, что Пьер Ришар согласился войти в состав жюри фестиваля. «У него еще будет турне по Крыму, тоже договоренности есть», – отметила директор музея.

Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходит в Керчи с 1999 года. В рамках фестиваля проходит театральный, литературный конкурсы, музейная и кино-страницы, творческие встречи и мастер-классы, спортивные соревнования. Форум будет проходить с 8 июня по 13 июня.

В  2016 году Пьер Ришар отказался от запланированных выступлений в Крыму. Позже Пьер Ришар заявил, что расстроен отменой своих гастролей в Крыму и также разочарован, что их связали с политикой. Власти Крыма заявляли, что определяющим в отмене выступлений Ришара в Крыму является не политика, а коммерческий расчет.



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