Опубликовано видео стрельбы из «Солнцепеков»

Опубликовано видео стрельбы из «Солнцепеков»

04.02.2020, 18:58, Новости дня

Минобороны опубликовало видео стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которую выполняли огнеметчики в Ленинградской области.

«Стрельба из «Солнцепеков» в Ленинградской области: огнеметчики ЗВО поразили огневые точки, командные пункты и склады материальных средств условного противника термобарическими боеприпасами», – сообщило Минобороны в Twitter, опубликовав видео с учений.

#Видео Стрельба из «солнцепеков» в Ленинградской области: огнеметчики #ЗВО поразили огневые точки, командные пункты и склады материальных средств условного противника термобарическими боеприпасами https://t.co/VZ5t85W72Z #РХБЗащита #Огнеметчики #Солнцепек #ТОС #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/PeadBhU9Gn

— Минобороны РФ (@mod_russia) February 4, 2020

Ранее эксперт The National Interest Майкл Пек объяснил опасность российских огнеметных комплексов «Солнцепек» для США.

Также сообщалось, что к 75-летию Победы планируется передать в опытную эксплуатацию ТОС-2.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика