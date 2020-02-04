Опубликовано видео стрельбы из «Солнцепеков»

Минобороны опубликовало видео стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которую выполняли огнеметчики в Ленинградской области.
«Стрельба из «Солнцепеков» в Ленинградской области: огнеметчики ЗВО поразили огневые точки, командные пункты и склады материальных средств условного противника термобарическими боеприпасами», – сообщило Минобороны в Twitter, опубликовав видео с учений.
#Видео Стрельба из «солнцепеков» в Ленинградской области: огнеметчики #ЗВО поразили огневые точки, командные пункты и склады материальных средств условного противника термобарическими боеприпасами https://t.co/VZ5t85W72Z #РХБЗащита #Огнеметчики #Солнцепек #ТОС #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/PeadBhU9Gn
— Минобороны РФ (@mod_russia) February 4, 2020
Ранее эксперт The National Interest Майкл Пек объяснил опасность российских огнеметных комплексов «Солнцепек» для США.
Также сообщалось, что к 75-летию Победы планируется передать в опытную эксплуатацию ТОС-2.
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