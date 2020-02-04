Реабилитационный центр, куда эвакуируют россиян из Китая, обнесли двойным забором. По периметру выставлена охрана Росгвардии

Два периметра ограждения и охрана Росгвардии выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая россияне. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. «Всем нужно прожить две недели», — добавила она.

По прибытии пассажиры пройдут дополнительный осмотр на летном поле, а также таможенный досмотр и пограничный контроль, «чтобы не было лишних контактов».

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что под карантин отведен загородный реабилитационный центр. Он рассказал, что в каждом номере есть холодильник, душ и туалет.

«Подготовили небольшие сюрпризы — игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, чтобы взрослые могли поиграть. Подготовлено хорошее меню: будем кормить четыре раза в день. Уверен, им будет комфортно и безопасно», — добавил Моор.

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