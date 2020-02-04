Реабилитационный центр, куда эвакуируют россиян из Китая, обнесли двойным забором. По периметру выставлена охрана Росгвардии

Реабилитационный центр, куда эвакуируют россиян из Китая, обнесли двойным забором. По периметру выставлена охрана Росгвардии

04.02.2020, 18:57, Новости дня

Два периметра ограждения и охрана Росгвардии выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая россияне. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. «Всем нужно прожить две недели», — добавила она.

По прибытии пассажиры пройдут дополнительный осмотр на летном поле, а также таможенный досмотр и пограничный контроль, «чтобы не было лишних контактов».

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что под карантин отведен загородный реабилитационный центр. Он рассказал, что в каждом номере есть холодильник, душ и туалет.

«Подготовили небольшие сюрпризы — игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, чтобы взрослые могли поиграть. Подготовлено хорошее меню: будем кормить четыре раза в день. Уверен, им будет комфортно и безопасно», — добавил Моор.



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