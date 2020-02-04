Первый канал не будет показывать церемонию вручения «Оскаров» из-за «падения рейтинга»

Первый канал отказался от трансляции 92-й церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом», сообщает РБК. «Динамика рейтингов «Оскара» в последние несколько лет была падающей», — заявили представители канала.

В пресс-службе владеющей правами на трансляцию компании Disney сообщили, что компания продала права на показ «Оскара» «в цифре на регион Россия» онлайн-кинотеатру Okko, принадлежащего холдингу Rambler Group Александра Мамута. Сумма сделки с Disney не называется.

В прошлом году права на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» у Disney выкупил «Яндекс». Трансляция церемонии велась на главной странице «Яндекса», а также на сайте «Кинопоиск», который принадлежит компании.

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