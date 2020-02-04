Эвакуированных из Китая в РФ поместят в карантин на 14 дней. Среди них один украинец

Всех граждан, которые намерены вернуться из Китая в Россию, поместят в карантин на 14 дней. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 4 февраля, сообщает ТАСС.
По ее словам, зана карантина для эвакуированных находится в Тюменской области.
Голикова сообщила, что по предварительным данным, в РФ из Китая доставят 147 человек. В их числе 10 граждан Беларуси, три – Казахстана, и по одному гражданину Украины и Армении.
Списки еще формируются, и точные данные будут известны, когда начнется отправка эвакуированных в РФ, добавила она. Лиц, которые не являются гражданами России, «если они выразят желание», отправят в их страны, отметила министр.
Голикова сообщила, что 14-дневный карантин для эвакуированных предусмотрен международными требованиями, но не уточнила, какими именно. Граждане, которые вернулись в Германию из Китая 1 февраля, тоже помещены в карантин на две недели.
Как пишет «Коммерсантъ», для эвакуации российские власти используют военные самолет. Первый уже приземлился в Китае, еще один находится в воздухе.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч. За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.
Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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