Путин не раскрывает своих политических планов на будущее

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что всенародное голосование по предложенным им конституционным изменениям не будет использовано для продления срока его полномочий, однако обошел молчанием свои политические планы на будущее.

Критики Кремля считают, что предложенные Путиным поправки отражают его стремление остаться у власти после того, как в 2024 году истечет его нынешний президентский срок. Однако предлагаемые изменения не дают четкого представления о том, как он сможет это сделать.

В ходе встречи со студентами и преподавателями на вопрос о том, можно ли использовать голосование для прямого продления его президентского срока, Путин ответил, что это не то, чего он хочет.

Он заявил, что не предлагал продлить свое пребывание у власти и что выборы главы государства должны проводиться на конкурсной основе.

Наблюдатели предполагают, что как только его очередной срок истечет, Путин может использовать поправки, чтобы продолжать принимать решения как глава Госсовета или как премьер-министр. Однако характер первого из этих постов пока неясен, а второй очевидным образом подчинен президенту, вследствие чего Путин едва ли пожелает его занять.

Неясно и то, почему российский лидер спешит с конституционными изменениями за четыре года до конца своего президентского срока.

Путин, 67-летний бывший офицер КГБ, руководит Россией более 20 лет. Это самый длительный срок после советского лидера Иосифа Сталина.

Путин утверждает, что изменения в конституции, которые он предложил 15 января в докладе о положении дел в стране, направлены на расширение полномочий парламента и укрепление демократии. Но эти предложения также поддерживают и даже укрепляют президентские полномочия, что Путин назвал необходимостью для России.

Контролируемая Кремлем Госдума РФ в прошлом месяце быстро одобрила конституционный законопроект Путина в первом из трех обязательных чтений, а второе чтение должно состояться позднее в этом месяце. Законодатели и созданная Путиным рабочая группа уже выдвинули множество предложений в дополнение к первоначальному проекту.

После того, как законодатели завершат работу над поправками к Конституции, они будут поставлены на голосование.

Во вторник Путин заявил, что хочет, чтобы было проведено общенародное голосование.

По его словам, это заставит людей чувствовать себя соавторами документа. Он выразил надежду, что работа над конституционными изменениями будет завершена за три месяца.

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