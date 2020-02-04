Назван самый вредный алкогольный напиток

Назван самый вредный алкогольный напиток

04.02.2020, 18:51, Разное

Врач Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток является самым опасным. По мнению эксперта, наибольший вред человеческому организму наносит пиво.

Напиток содержит металл кобальт, который является кардиотоксичным. «Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», – цитирует Покровского «Вечерняя Москва».



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