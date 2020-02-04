Эвакуированных из Уханя в Россию огородят двумя периметрами ограждения

Вокруг реабилитационного центра, где разместят эвакуированные из Китая, выставлены два периметра ограждения и охрана Росгвардии, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера, закуплены игрушки и установлены телевизоры. В центре эвакуированные будут находиться две недели, передает «Интерфакс».

Среди эвакуированных из Уханя есть семьи с детьми, сообщила глава Роспотребнадзора.

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что реабилитационный центр находится за городом. В каждом номере есть холодильник, душ, туалет. Он пообещал хорошее меню, безопасность и комфорт.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов ранее сообщил, что из города Уханя и провинции Хубэй РФ эвакуирует не только своих граждан, но и несколько граждан стран СНГ.

Эвакуация проводится 3-5 февраля. Первый самолет ВКС России вылетел для эвакуации граждан РФ из Уханя во вторник.





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