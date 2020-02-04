Гендиректором «Почты России» назначен Акимов

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании.
Акимов занял должность, на которой до недавнего времени работал Николай Подгузов, заявили в «Почте России», передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что Акимов после своего назначения якобы назначит Подгузова первым заместителем.
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