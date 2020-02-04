Гендиректором «Почты России» назначен Акимов

Гендиректором «Почты России» назначен Акимов

04.02.2020, 18:44, Новости дня

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании.

Акимов занял должность, на которой до недавнего времени работал Николай Подгузов, заявили в «Почте России», передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что Акимов после своего назначения якобы назначит Подгузова первым заместителем.



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