Гендиректором «Почты России» назначен Акимов

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании.

Акимов занял должность, на которой до недавнего времени работал Николай Подгузов, заявили в «Почте России», передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что Акимов после своего назначения якобы назначит Подгузова первым заместителем.

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