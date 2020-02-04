Российский аппарат заподозрили в слежке за американским спутником-шпионом

Странные маневры, которые совершил российский спутник «Космос 2542», свидетельствуют о том, что он следит за американским спутником-шпионом. Об этом пишет издание MIT Technology Review.

Издание пишет, что 20 января российский спутник неожиданно совершил несколько маневров, сблизившись с американским разведывательным спутником таким образом, чтобы следовать за ним. Сейчас эти два аппарата разделяют всего 300 километров, что по меркам космоса очень близкое соседство. Такие действия российского спутника указывают на то, что он ведет слежку за американским аппаратом, приводит «ИноСМИ» текст статьи.

Официально «Космос 2542» – часть российской программы по испытанию технологий проверки спутников на орбите. Эта программа позволит РФ пристально следить за состоянием ее собственных орбитальных аппаратов.

Однако, утверждает американское издание, маневры, совершенные за последнее время «Космосом 2542» и его мини-спутником, не подтверждает официальную версию его нахождения на орбите.

Отмечается, что синхронизация российского спутника с американским разведывательным спутником USA 245 произошла очень стремительно.

Бывший сотрудник отдела безопасности воздушно-космических систем в Центре стратегических и международных исследований Томас Робертс считает, что «Космос 2542» следует за USA 245, чтобы шпионить за ним.

«На низкой околоземной орбите находится множество аппаратов, но тратить ценное горючее таким образом, чтобы занять идеальное положение и держать в поле зрения другой спутник, – по-моему, это за пределами допустимого. Это не совпадение», – сказал он.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что «Космос 2542» может определять апертуру и разрешение камер, установленных на спутнике USA 245. Утверждается также, что РФ якобы «регулярно прибегает к подобным трюкам уже примерно 10 лет», а самым известным примером называют маневры спутника «Луч», который «много раз приближался и держался в непосредственной близости от спутников других стран на геостационарной орбите».

Также указывается, что не только РФ занимается подобным в космосе. Подобным образом действуют спутники, запущенные Китаем и США. Кроме того, пока не существует никаких правил относительно такого рода приближений. Соединенные Штаты не могут сделать практически ничего, кроме того, чтобы переместить свой спутник на другую орбитальную позицию.

В апреле 2019 года сообщалось, что провалились попытки США тайно шпионить за российскими спутниками в тени Земли.

16 января сообщалось, что специалисты компании «Российские космические системы» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории РФ от наблюдения зарубежных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций.

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