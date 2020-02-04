Главе Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении $400 тыс. взятки

Главе Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении $400 тыс. взятки

04.02.2020, 18:42, Новости дня

Председателю Черновицкого областного совета сообщили о подозрении в требовании и получении взятки от местного предпринимателя. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«4 февраля по материалам Национального бюро Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении голове Черновицкого областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

«По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему $400 тыс. неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере $180 тыс.», – добавили в пресс-службе.

Детективы НАБУ занимаются расследованием с августа 2019 года.

ВИДЕОВидео: NABU / YouTube

В бюро не указали фамилию чиновника, но на сайте Черновицкой областной рады указано, что ее возглавляет Иван Мунтян.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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