Ученые оценили заразность коронавируса

Молекулярные биологи из Китая и Германии пришли к выводу, что новый коронавирус 2019-nCoV почти не уступает возбудителю атипичной пневмонии SARS.

Биологи сравнили структуру белков оболочек SARS и 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Наши расчеты показывают, что вирус 2019-nCoV способен соединяться с рецепторами на поверхности человеческих клеток примерно с 73% от той силы, которая характерна для SARS. Это говорит в пользу того, что данный патоген действительно может передаваться от человека к человеку в той же манере, что и возбудитель атипичной пневмонии», – отметили ученые.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких млекопитающих.

Эти выросты также играют важную роль в жизнедеятельности SARS.

Молекулярные биологи Фуданьского университета в Шанхае и ученые из университета Гумбольдта в Берлине решили проверить, как вирусы соединяются с ACE2 и проникают в организм человека.

Они воссоздали трехмерную форму белка RBD, который используют оба вируса для проникновения в организм, и проанализировали, насколько интенсивно он соединяется с молекулами ACE2 на легких.

Исследователи применяли статистические алгоритмы, просчитывающие все возможные комбинации соединений молекул и количество энергии, которая нужна для проведения таких реакций.

Расчеты продемонстрировали, что оба вируса почти с одинаковой интенсивностью соединяются с ACE2 и проникают в клетки похожим образом.

Согласно выводам ученых, 2019-nCoV может передаваться между людьми так же, как это делал SARS во время эпидемии в 2002-2003 годах.

Также исследователи установили, что новый короанвирус соединяется с человеческим белком немного хуже SARS.

В Китае подтверждено более 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

В ВОЗ, однако, отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

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