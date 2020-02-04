Goldman Sachs предупредил, что коронавирус замедлит рост мировой экономики в 2020 году

Goldman Sachs предупредил, что коронавирус замедлит рост мировой экономики в 2020 году

04.02.2020, 18:35, Новости дня

Вспышка коронавируса замедлит рост мировой экономики в этом году, поскольку последствия борьбы с болезнью распространятся из Китая на остальной мир, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Goldman Sachs.

По оценкам американского банка, ущерб для роста мирового ВВП в 2020 году составит 0,1–0,2 процентного пункта в рамках базового сценария, который предполагает, что темпы распространения вируса значительно замедлятся в феврале-марте благодаря жесткой реакции китайских властей.

Goldman ожидает, что мировая экономика вырастет примерно на 3,25% в этом году по сравнению с подъемом на 3,1% в прошлом году.

В рамках более жесткого сценария, при котором темпы распространения вируса не достигнут пика до II квартала, Goldman прогнозирует, что ущерб для роста ВВП достигнет 0,3 процентного пункта.

Экономисты Goldman Sachs снизили прогноз роста ВВП Китая на I квартал с 5,6% до 4%, на 2020 год в целом — с 5,9% до 5,5%.

В 2019 году экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 года.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика