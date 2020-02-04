Goldman Sachs предупредил, что коронавирус замедлит рост мировой экономики в 2020 году

Вспышка коронавируса замедлит рост мировой экономики в этом году, поскольку последствия борьбы с болезнью распространятся из Китая на остальной мир, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Goldman Sachs.
По оценкам американского банка, ущерб для роста мирового ВВП в 2020 году составит 0,1–0,2 процентного пункта в рамках базового сценария, который предполагает, что темпы распространения вируса значительно замедлятся в феврале-марте благодаря жесткой реакции китайских властей.
Goldman ожидает, что мировая экономика вырастет примерно на 3,25% в этом году по сравнению с подъемом на 3,1% в прошлом году.
В рамках более жесткого сценария, при котором темпы распространения вируса не достигнут пика до II квартала, Goldman прогнозирует, что ущерб для роста ВВП достигнет 0,3 процентного пункта.
Экономисты Goldman Sachs снизили прогноз роста ВВП Китая на I квартал с 5,6% до 4%, на 2020 год в целом — с 5,9% до 5,5%.
В 2019 году экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 года.
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