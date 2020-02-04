Названы самые быстрые смартфоны января

Разработчики бенчмарка AnTuTu, служащего для оценки быстродействия смартфонов, обновили список самых высокопроизводительных моделей на рынке. В январе первые три места сохранили за собой устройства Vivo: iQOO Neo 855, iQUOO Pro 5G и Nex 3 5G. 4 и 5 строчки взяли новинки OnePlus (7T Pro и 7T), следом расположился "игрофон" Asus ROG Phone II.
В восьми смартфонах из топ-10 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855+. В двух — V30 Pro 5G (8 место) и Mate 30 Pro 5G (10 место) — используется собственная разработка Huawei — Kirin 990 5G.
При этом Neo 855 и Pro 5G — единственные, преодолевшие отметку в 500 тысяч баллов. Аппараты Vivo работают быстрее не только за счет аппаратного обеспечения, включая память UFS 3.0 и файловую систему F2FS, но и ряда программных улучшений. Также в обеих моделях, подчеркнули в AnTuTu, применяется система жидкостного охлаждения, позволяющая им эффективнее отводить тепло.
Отдельно авторы бенчмарка составили список самых производительных смартфонов "средней руки". В этой категории неоспоримым лидером стал Oppo Reno3 5G (с чипом Mediatek Dimensity 1000L), получивший 397 965 очков. Финишировавший вторым Vivo X30 Pro 5G (Exynos 980) набрал 326 851 балл.
В AnTuTu оценивают только те смартфоны, которые можно купить на рынке. После выхода устройств с Snapdragon 865 в февральском рейтинге ожидаются крупные изменения.
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Вести.Hi-tech
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