Жительница Подмосковья в 33 года родила одиннадцатого ребенка

В роддоме подмосковного города Орехово-Зуево 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила одиннадцатого ребенка — девочку весом 3070 граммов и ростом 51 сантиметр.
Заведующая роддомом Вера Калинина заявил в комментарии РИАМО, что роды прошли успешно, без осложнений.
Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке.
Дома маму с малышкой ждут отец большого семейства и 10 братиков с сестричками: пять девочек и пять мальчиков, старшему из которых 13 лет.
В Минздраве Московской области сообщили, что всех детей женщина родила именно в этом роддоме.
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