Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

До четырех месяцев в колонии грозит 38-летнему жителю Кабардино-Балкарии, который издевался и бил пятилетнего пасынка, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Его уже доставили на допрос.
Наделавшая шуму запись была сделана вечером 26 января в московской квартире, куда 38-летний Мурат Шханухов перевез свою супругу и трех ее детей. Матери в тот день не было, за ребятами присматривала ее сестра. На ее глазах отчим и провел воспитательную работу с пасынком, заставив его бесконечно приседать перед кроватью и то и дело прикладываясь кулаком. Мальчик лишился зуба и получил несколько синяков.
Глава семейства объяснил свой поступок тем, что мальчик плохо себя вел: выкинул мясо в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал, а затем отказывался ложиться спать. После того, как этим случаем заинтересовались правоохранительные органы, он скрылся и записал видео, в котором попросил прощения за произошедшее, особо отметив, что это был единичный случай.
Родственники по материнской линии настаивают на обратном: якобы отчим с завидной регулярностью распускал руки и в целом был жестоким и агрессивным человеком.
Подозреваемого уже задержали, ему грозит вплоть до четырех месяцев ареста по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мощный взрыв прогремел в американском Хьюстоне / 24 января
- Болтон заявил, что США не удалось добиться видимого прогресса в денуклеаризации КНДР / 23 декабря
- Стали известны детали поездки экс-помощников адвоката Трампа на Украину / 24 декабря
- Газпром нарастил добычу до максимума с 2012 года / 2 января
- При въезде в Крым задержали пятерых крымских татар / 25 декабря
- По факту пожара на заводе «Нефтехим» возбуждено уголовное дело / 22 декабря
- «Пока мы еще не знаем, за что отвечает большая часть генетического аппарата» / 16 декабря
- Глава налоговой службы Украины заявил, что ведомство впервые с 2011 года выполнило план поступлений в госбюджет / 30 декабря