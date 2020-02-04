Google признала, что отправляла приватные видео пользователей незнакомцам

Сервис "Google Фото" по ошибке рассылал личные видеоролики незнакомым людям. Виной тому стал "технический сбой", наблюдавшийся с 21 по 25 ноября прошлого года. Об этом компания заявил в письме к пользователям, которых затронула утечка.
Неполадки возникли в работе функции Takeout, предназначенной для переноса данных из медиахранилища. "К сожалению, в течение этого периода некоторые видео в 'Google Фото' были ошибочно экспортированы в другие архивы, — признались в Google. — Возникшая ситуация коснулась одного или более видео в вашем аккаунте".
Whoa, what? @googlephotos? pic.twitter.com/2cZsABz1xb
— Jon Oberheide (@jonoberheide) February 4, 2020
Как много пользователей пострадало в результате утечки, представители поисковика не уточнили. По информации 9to5Google, речь идет о "менее 0,01%" человек, использовавших функцию Takeout, что в пересчете на миллиардную аудиторию сервиса дает немалую цифру — 100 тысяч.
В Google принесли извинения "за любые возможные неудобства". "Мы исправили проблему и глубоко проанализировали этот случай, чтобы избежать повторения подобного в будущем. Нам очень жаль, что так произошло", — заявил компания в письме.
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Вести.Hi-tech
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