Лавров: есть информация о столкновениях турецких и сирийских войск в Идлибе

Турция разворачивает свои войска в идлибской зоне деэскалации. Российские специалисты фиксируют столкновения турецких и сирийских подразделений, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что турецкие военные попали под обстрел сирийцев после того, как решили сменить позиции и не предупредили об этом россиян.
"Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов", — добавил министр.
Кроме того, Лавров считает, что Анкара не выполнила два ключевых обязательства. Первое – не отделила отряды оппозиции, которые сотрудничают с Турцией, от террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) и "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).
Второе касается бегства террористов из Идлиба в Ливию, что может привести к эскалации насилия в этой стране. РФ не может в одиночку решить эту проблему. Но должна добиваться выполнения Турцией всех договоренностей по идлибской зоне деэскалации.
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