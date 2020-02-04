Авторитарные режимы Путина и Лукашенко обречены на обрушение – Шендерович

Власть и президента России Владимира Путина, и президента Беларуси Александра Лукашенко «рухнет», считает российский писатель Виктор Шендерович. Об этом он заявил изданию «Хартия-97» в интервью, которое было опубликовано 4 февраля.
Писателя спросили, «какой режим раньше рухнет – Путина или Лукашенко».
«Гадать бессмысленно. Это два авторитарных режима, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно. А дальше как матушка-природа распорядится», – сказал Шендерович.
Он подчеркнул, что это происходит всегда «внезапно».
«Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно», – отметил Шендерович.
Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года, Путин – глава РФ (с перерывом в 2008-2012 годы) с 2000 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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