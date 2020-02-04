Жителя Челябинской области отдали под суд за заражение жены ВИЧ

Житель Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в заражении супруги ВИЧ-инфекцией, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, 36-летний житель Копейска перед свадьбой знал, что у него ВИЧ-инфекция, но не рассказал об этом будущей жене.
«Женщина заболела ОРВИ и долго не могла вылечиться. Ей сделали анализы, выявили ВИЧ. Сейчас она получает лечение в СПИД-центре», – передает «Интерфакс» сообщение прокуратуры.
Мужчине предъявлено обвинение по ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), дело направлено на рассмотрение в суд.
Напомним, в ноябре мужчину обвинили в умышленном заражении ВИЧ девушки на Сахалине.
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