Жителя Челябинской области отдали под суд за заражение жены ВИЧ

Жителя Челябинской области отдали под суд за заражение жены ВИЧ

04.02.2020, 18:33, Новости дня

Житель Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в заражении супруги ВИЧ-инфекцией, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 36-летний житель Копейска перед свадьбой знал, что у него ВИЧ-инфекция, но не рассказал об этом будущей жене.

«Женщина заболела ОРВИ и долго не могла вылечиться. Ей сделали анализы, выявили ВИЧ. Сейчас она получает лечение в СПИД-центре», – передает «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, в ноябре мужчину обвинили в умышленном заражении ВИЧ девушки на Сахалине.



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