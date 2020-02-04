В нацпарке Сочи открылся новый «снежный» маршрут

В национальном парке Сочи появился новый "снежный маршрут". Он будет работать в снежную погоду, и проходить на высоте от 600 до 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Протяженность пути составит 20 километров, а на то, чтобы его пройди уйдет около 4 часов. Как сообщили "Вести Сочи" специалисты, маршрут станет прогулочно-познавательнам, и специальной подготовки для его преодоления не требуется.

Дорога будет начинаться от Нарзанных источников и проходить вдоль реки Пслух. По пути туристы смогут бесплатно попробовать минеральную сероводородную воду с гидрокарбонатным составом. На половине пути дорога делится на 2 направления: первое будет вести к обзорно-смотровой площадке рядом с урочищем Отроги, а второе — к памятному знаку на перевале Аишхо. Здесь в годы ВОВ пролегала линия обороны от фашистских захватчиков.

Обязательным условием перед началом путешествия будет прохождение инструктажа в Краснополянском участковом лесничестве.

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ГТРК "Вести Сочи"

Источник: Вести

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