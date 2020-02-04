В нацпарке Сочи открылся новый «снежный» маршрут

В нацпарке Сочи открылся новый «снежный» маршрут

04.02.2020, 18:33, Новости дня

В национальном парке Сочи появился новый "снежный маршрут". Он будет работать в снежную погоду, и проходить на высоте от 600 до 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Протяженность пути составит 20 километров, а на то, чтобы его пройди уйдет около 4 часов. Как сообщили "Вести Сочи" специалисты, маршрут станет прогулочно-познавательнам, и специальной подготовки для его преодоления не требуется.

Дорога будет начинаться от Нарзанных источников и проходить вдоль реки Пслух. По пути туристы смогут бесплатно попробовать минеральную сероводородную воду с гидрокарбонатным составом. На половине пути дорога делится на 2 направления: первое будет вести к обзорно-смотровой площадке рядом с урочищем Отроги, а второе — к памятному знаку на перевале Аишхо. Здесь в годы ВОВ пролегала линия обороны от фашистских захватчиков.

Обязательным условием перед началом путешествия будет прохождение инструктажа в Краснополянском участковом лесничестве.

Текст:
ГТРК "Вести Сочи"

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика