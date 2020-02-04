В нацпарке Сочи открылся новый «снежный» маршрут

В национальном парке Сочи появился новый "снежный маршрут". Он будет работать в снежную погоду, и проходить на высоте от 600 до 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Протяженность пути составит 20 километров, а на то, чтобы его пройди уйдет около 4 часов. Как сообщили "Вести Сочи" специалисты, маршрут станет прогулочно-познавательнам, и специальной подготовки для его преодоления не требуется.
Дорога будет начинаться от Нарзанных источников и проходить вдоль реки Пслух. По пути туристы смогут бесплатно попробовать минеральную сероводородную воду с гидрокарбонатным составом. На половине пути дорога делится на 2 направления: первое будет вести к обзорно-смотровой площадке рядом с урочищем Отроги, а второе — к памятному знаку на перевале Аишхо. Здесь в годы ВОВ пролегала линия обороны от фашистских захватчиков.
Обязательным условием перед началом путешествия будет прохождение инструктажа в Краснополянском участковом лесничестве.
Текст:
ГТРК "Вести Сочи"
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лидер группы «Ногу свело!» назвал причины деградации россиян / 6 декабря
- Суд в Киеве освободил под личное обязательство экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане / 28 декабря
- Экс-нардеп Лещенко возглавил антикоррупционный комитет в набсовете “Укрзалізниці” / 27 января
- Пожарный самолет пропал в Австралии / 23 января
- Рогозин назвал 2020 год переломным для космической отрасли / 4 февраля
- После закрытия инфекционного отделения в Зауралье больных детей отказались госпитализировать / 29 декабря
- Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов – адвокат / 18 декабря
- Гаджеты: Прошивать смартфоны под Android будет легче / 30 января