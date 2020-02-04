В ЦПК отреагировали на сообщения о снижении требований к кандидатам в космонавты

В ЦПК отреагировали на сообщения о снижении требований к кандидатам в космонавты

04.02.2020, 18:30, Новости дня

В российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина прокомментировали сообщения о планах ЦПК и Роскосмоса снизить требования к кандидатам в отряд космонавтов.

«У нас требования, которые предъявлялись, которые расположены у нас на сайте, актуальны», – сообщил пресс-секретарь ЦПК Дмитрий Жуков, передает «Ридус».

Издание отмечает, что опрошенные ими российские космонавты сообщили, что не в курсе переговоров о «снижении планки». При этом ведущий специалист отряда Сергей Волков предположил, что изменения в требованиях никак не скажутся на работе космонавтов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены, что связано с использованием более современных кораблей и большого количества автоматики. Он также отметил, что этот вопрос рассматривается Роскосмосом и ЦПК.



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