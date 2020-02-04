Полузащитник «Динамо» признался, что у него было два предложения от «Шахтера»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу» рассказал, что был не готов к переходу в «Шахтер» во время игры за академию ФК «Мариуполь».

«У меня было два предложения от «Шахтера», еще когда я был в академии «Мариуполя». Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я – нет.

По словам Шапаренко, его «не тянуло» в донецкую команду: «Я тогда хорошо играл, но подумал, что в «Шахтере» пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов».

Футболист сказал, что откажется от предложения «Шахтера», если такое поступит сейчас.

Шапаренко является воспитанником «Мариуполя». Летом 2015-го футболист перешел в академию «Динамо».

За основную команду киевского клуба полузащитник начал выступать с 2018 года, за это время провел 62 поединка во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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