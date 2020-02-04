Полузащитник «Динамо» признался, что у него было два предложения от «Шахтера»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу» рассказал, что был не готов к переходу в «Шахтер» во время игры за академию ФК «Мариуполь».
«У меня было два предложения от «Шахтера», еще когда я был в академии «Мариуполя». Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я – нет.
По словам Шапаренко, его «не тянуло» в донецкую команду: «Я тогда хорошо играл, но подумал, что в «Шахтере» пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов».
Футболист сказал, что откажется от предложения «Шахтера», если такое поступит сейчас.
Шапаренко является воспитанником «Мариуполя». Летом 2015-го футболист перешел в академию «Динамо».
За основную команду киевского клуба полузащитник начал выступать с 2018 года, за это время провел 62 поединка во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Генсек НАТО: «Нет причин не верить данным о том, что украинский самолет был сбит ракетами» / 10 января
- Школьники устроили представление на тему Освенцима в Польше / 3 января
- Кровати для участников Олимпиады в Токио будут картонными. Спортсмены переживают, что они сломаются во время секса / 11 января
- Во дворе Офиса президента в Киеве строят каток / 12 декабря
- Путин поддержал идею увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей / 30 января
- Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Узбекистане / 23 декабря
- Шахматы. Даниил Дубов поднялся на 16 строчек в рейтинге FIDE / 3 февраля
- Ученые нашли вещество, которое может заменить тренировки / 13 января