Паралимпийцу – курьеру «Яндекс.Еды» помогут с деньгами для поездок на соревнования

Паралимпийцу Михаилу Асташову пришлось работать разносчиком еды, чтобы оплатить поездку на грядущие соревнования. Данная история вызвала огромный резонанс в обществе – решить проблему попытались некоторые звезды отечественной эстрады.

В Сети появилось видео, на котором спортсмен с ограниченными физическими возможностями Михаил Асташов разносит еду очередному адресату. Ролик вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей: они возмутились, что мужчине, у которого нет рук и голеней, приходится трудиться на столь сложной работе. Российские знаменитости, вроде Алики Смеховой и Маруси Левкиной, призвали помочь спортсмену, и это помогло: к Асташову сразу же обратились местные чиновники.

Они пообещали мужчине, что оплатят ему участие на Паралимпиаде в Токио и других соревнованиях. Спортсмен является победителем чемпионата РФ по паратриатлону, также он занимается велоспортом. К слову, молодой человек и сам готов помочь коллегам, имеющим какие-либо ограничения здоровья.

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