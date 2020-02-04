Иран объявил о скорой казни осужденного по обвинению в работе на ЦРУ

Иран объявил о скорой казни осужденного по обвинению в работе на ЦРУ

04.02.2020, 18:30, Новости дня

Человек, приговоренный к смертной казни в Иране по обвинению в работе на ЦРУ и, в частности, за попытку передать информацию об иранской ядерной программе, вскоре будет казнен, сообщило во вторник полуофициальное информагентство Fars со ссылкой на иранские власти.

То же агентство сообщает о приговорах, вынесенных двум лицам, работавшим на благотворительные организации: 10 лет тюремного заключения за шпионаж и 5 за действия, направленные против национальной безопасности страны.

«Амир Рахимпур, который был шпионом ЦРУ, получил от ЦРУ большую сумму денег и пытался представить часть ядерной информации Ирана американскому Центральному разведывательному управлению, был осужден и приговорен к смертной казни. Недавно Верховный суд Ирана оставил в силе данный приговор, и в ближайшее время приговор Рахимпуру будет приведен в исполнение», – представитель судебных властей Ирана.

Подробностей относительно гражданства осужденных лиц, работавщих на благотворительные организации, он не сообщил.

Иран не признает двойного гражданства, и судебные власти страны рассматрива.т лиц с двойным гражданством как иранских граждан.

Прошлым летом Иран объявил о ликвидации американской разведывательной сети в составе 17 человек. Было объявлено,что некоторые из них были приговорены к смертной казни.



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