ГИБДД оштрафовала водителей электробусов за новогодние гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей электробусов за новогодние гирлянды

04.02.2020, 18:30, Новости дня

ГИБДД признала нарушением новогоднее оформление общественного транспорта Москвы. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство оштрафовало водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами.

УГИБДД по Москве провело проверку по обращению правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана.

Одновременно ГИБДД начала административное расследование по другому обращению Шухмана — в связи с использованием подсветки днища на электробусах.

В «Мосгортрансе» р ассказали, что праздничными гирляндами было украшено 50 электробусов.



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