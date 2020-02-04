Клуб КХЛ «Северсталь» – Путину: давайте сыграем в хоккей? Форму уже подготовили

Клуб КХЛ «Северсталь» – Путину: давайте сыграем в хоккей? Форму уже подготовили

04.02.2020, 18:30, Новости дня

Череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" отреагировал на приезд президента Российской Федерации Владимира Путина в Череповец. "Стальные" приготовили для главы государства игровой свитер и пригласили его сыграть матч.

"Президент РФ сегодня в Череповце с визитом. Владимир Владимирович, а давайте сыграем в хоккей? Форму уже подготовили для Вас", – говорится в сообщении "Северстали" в Instagram.

 

 

 

 

 

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Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal) 4 Фев 2020 в 5:11 PST

"Северсталь" с 48 очками занимает десятое место в Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Разина в четверг, 13 февраля, примут китайский "Куньлунь Ред Стар".

Напомним, в преддверии Нового года Путин принял участие в хоккейном матче на Красной площади. Стоит отметить, что по инициативе Владимира Владимировича была организована Ночная хоккейная лига, целью которой является развитие любительского хоккея в стране.

Источник: Вести



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