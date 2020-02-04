Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.

«На протяжении трех лет я призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан. Но, к сожалению, этого не происходит. Сегодня мы свидетели острого кризиса в управлении на всех уровнях. Отсутствие воли к проведению реформ, к борьбе с коррупцией и хищениями, методичные нарушения закона и морали довели Болгарию до паралича целых общественных систем и властных органов. … Это правительство ведет к распаду государственности, этому надо положить конец», – сообщил Радев, передает ТАСС.

Он выразил недоверие правительству, «которое не работает в интересах болгарских граждан и несет ответственность за острый кризис в обществе».

Между тем, по мнению региональных экспертов, юридических последствий заявление президента Болгарии иметь не может.

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