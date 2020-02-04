ФАС проверит рост цен на продукты на Дальнем Востоке

ФАС проверит рост цен на продукты на Дальнем Востоке

04.02.2020, 18:26, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба займется проверкой обоснованности повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке.

Об этом сообщили в самом ведомстве, передает ТАСС.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что помидоры и огурцы в Приморье подорожали более чем в два раза из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, «Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с Северной Кореей.

В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели более 20,4 тыс. человек, умерли 425 человек. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.



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